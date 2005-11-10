Vaciago: "Juventus, l'infortunio di Yildiz è una botta. Zirkzee non ha il ruolino da bomber"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, il direttore del quotidiano Guido Vaciago ha analizzato il mercato della Juventus dopo il ko di Yildiz: "Non era facile prima, adesso si alza l’asticella. L’infortunio di Yildiz non condiziona direttamente il mercato, ma è una botta. Vero, il ruolo è coperto da almeno due alternative (Boga e Alajbegovic) e, forse, una terza (Nico Gonzalez). E se Boga e Nico non hanno la sua qualità, Alajbegovic potrebbe avvicinarsi. Insomma, il ruolo non è scoperto, ma l’assenza di Yildiz per tre mesi, avra sicuramente un impatto piuttosto severo sul rendimento dell’attacco".

La formazione bianconera non deve fallire la scelta della punta e Zirkzee "non sembra l’uomo adatto" scrive. "L’olandese, un po’ come Kolo, gioca spesso lontano dall’area di rigore, ha grandi qualità tecniche, ma non ha il ruolino da bomber spietato (si è sempre tenuto sui 10/12 gol, tranne una stagione, ormai passata da qualche anno, in cui era arrivato a 18)".

"Ma proprio i primi 60/70 minuti dello Stirpe - ha concluso - al netto del numero esorbitante di gol sbagliati, hanno mostrato una squadra con un’anima. Innestarle un bomber autentico potrebbe far risalire l’umore esageratamente depresso dell’ambiente bianconero. Il resto lo devo rimpastare Spalletti".