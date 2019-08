TMW - Napoli, chiesto Tripaldelli nell'affare Chiriches: no del Sassuolo

Fonte: Alessio Del Lungo

Il Napoli ha chiesto Alessandro Tripaldelli nella trattativa che avrebbe dovuto portare Vlad Chiriches in neroverde. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com gli azzurri avrebbero manifestato il proprio interesse per il terzino classe ‘99, ma la risposta della società emiliana è stata un secco rifiuto con la trattativa che non è nemmeno stata impostata visto che la convinzione del Sassuolo è quella di poterlo vendere bene dopo averlo valorizzato.