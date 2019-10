TMW - Napoli, Koulibaly: "Campionato duro, l'abbiamo visto ieri"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato in zona mista al termine del match pareggiato in casa della SPAL: "Ci aspettavamo di più, volevamo portare a casa i tre punti, peccato. Abbiamo fatto subito gol, dobbiamo pensare a prendere meno gol. Se non prendiamo gol oggi saremo riusciti a vincere facilmente, dobbiamo gestire meglio le partite e dobbiamo fare meglio tutti.

Sulle motivazioni: “Vogliamo vincere le partite e sappiamo che è molto difficile, c'è molta rabbia nello spogliatoio, ne parleremo anche se il mister non ha bisogno di parlare, abbiamo sbagliato e buttato due punti. Abbiamo messo sotto gli avversari, peccato non sia arrivato il gol, nella ripresa abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra.

Due approcci diversi campionato e Champions? “Non sono d'accordo, il campionato italiano è difficile e lo abbiamo visto anche ieri, la Champions richiede un sforzo e magari arriviamo meno brillanti a queste partite, non basta il talento ma dobbiamo impegnarci di più. Nel secondo tempo abbiamo visto un grande Napoli, dobbiamo prendere meno gol.

Mercoledì l'Atalanta? “Sappiamo che sarà una partita importante, giocano bene e stanno facendo un bel campionato, ma possiamo vincere contro tutti, a casa possiamo vincere contro qualsiasi squadra, dobbiamo impegnarci di più. Mercoledì sarà una partita da vedere, dobbiamo dimostrare di essere una grande squadra. A noi dà molto fastidio quando il portiere fa tante parate, possiamo fare meglio ed oggi potevamo farlo. Siamo consapevoli di essere una grande squadra, risolveremo tutti i problemi velocemente".