Vigilia di Champions in casa Roma, con Eusebio Di Francesco che si gioca la panchina nella sfida di ritorno degli ottavi di finale. Intanto il club giallorosso si iscrive alla corsa per Federico Chiesa, con la Juve che sembra però essere favorita per l'acquisto del talento della Fiorentina. I bianconeri riflettono anche sul futuro di Massimiliano Allegri che potrebbe lasciare la Vecchia Signora a fine stagione, a prescindere da come andrà la sfida della prossima settimana contro l'Atletico Madrid. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.