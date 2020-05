tmw Pantic ha un contratto col Chelsea fino al 2021: lo seguono tre club di Serie A

Hellas Verona, Lecce e Genoa sono su Danilo Pantic, 23enne centrocampista serbo del Chelsea. Cresciuto nel Partizan Belgrado (115 presenze e 15 gol), è stato acquistato nel 2015 dai Blues, con cui non ha ancora mai fatto l'esordio in prima squadra. Centrale naturale, piede destro, può giocare anche come trequartista o ala sinistra. Dopo diverse esperienze in prestito (l'ultima in Ungheria al Fehérvár FC), a gennaio è tornato a Londra ma già la prossima estate potrebbe partire di nuovo. Il suo contratto è infatti in scadenza nel 2021 e i tre club di A sopracitati hanno fiutato l'opportunità di mercato, visto che il classe '96 potrebbe anche essere ceduto senza un conguaglio economico.