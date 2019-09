Reduce dalle due stagioni trascorse in patria, in forza al Partizan, per il centrocampista serbo Danilo Pantic è pronta una nuova avventura lontano dal Chelsea, ancora una volta in prestito. La società inglese ha infatti ufficialmente girato a titolo temporaneo il classe '96 agli ungheresi del Fehervar, denominazione con cui è chiamato correntemente il Videoton.