tmw Parma, cominciati gli allenamenti di gruppo. Oggi nuovo ciclo di tamponi

Sono finalmente cominciati da qualche giorno gli allenamenti collettivi del Parma, che, dopo il via libera del nuovo protocollo, ha ripreso ad allenarsi in gruppo al centro sportivo di Collecchio. I ragazzi di D’Aversa hanno svolto oggi una seduta pomeridiana: nessun vincolo, allenamenti con il pallone, partitelle, sempre nei limiti e nel rispetto del protocollo vigente. Nessuna restrizione anche sul numero di sedute, con la squadra che nel corso della settimana scorsa è scesa in campo anche per due sessioni di allenamento al giorno.

Capitolo tamponi: oggi la squadra si è sottoposta ad un nuovo ciclo di test, con i risultati che verranno comunicati solo in caso di situazioni particolari. Ovviamente verrà seguito il protocollo, con i tamponi che verranno effettuati ogni quattro giorni. Infine, nonostante la non obbligatorietà del ritiro di gruppo, un buon numero di calciatori ha scelto di restare in ogni caso a Collecchio per proseguire con il ritiro come era stato concordato inizialmente qualche settimana fa.