tmw Parma, in attesa del protocollo allenamenti singoli. E il ritiro potrebbe essere facoltativo

vedi letture

Nuove disposizioni, ma, per ora, vecchie regole. In attesa che il nuovo protocollo venga validato, il Parma sta proseguendo con gli allenamenti individuali: solo quando il nuovo protocollo verrà ufficializzato gli allenamenti collettivi potranno riprendere. Per quanto riguarda il ritiro, con il Parma che è stata la prima società di Serie A ad istituirlo a partire da lunedì scorso, con il nuovo protocollo qualcosa potrebbe cambiare. Infatti, con l’abrogazione del nuovo diktat, il ritiro dei crociati dovrebbe passare dall’essere obbligatorio all’essere facoltativo.

Capitolo tamponi: la situazione non è ancora ben chiarita, e in attesa di nuove direttive non si conoscono le date in cui i calciatori dovranno sottoporsi nuovamente al tampone. In ogni caso, la società ducale si è mossa in anticipo, attrezzandosi con tamponi e reagenti in modo da non farsi trovare impreparata. Infine, al momento sono solo due i calciatori in quarantena, coloro i quali erano risultati positivi al primo tampone e negativi al secondo: per il resto della squadra proseguono le sedute a Collecchio.