Fonte: da Milano, Alessandro Rimi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Parma resta in pole per Yann Karamoh. L'offerta di 12-13 milioni più percentuale sulla futura rivendita ancora da definire con priorità all'Inter, soddisfa i nerazzurri. Operazione però tutt'altro che chiusa, nonostante il gradimento del ragazzo per i ducali. Decisiva sarà dunque la prossima settimana nel corso della quale sono previsti nuovi incontri tra le parti.