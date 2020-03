tmwradio Berruto: "I giocatori diano l'esempio. Bernardeschi e Marchisio esempi"

Mauro Berruto, ex ct della Nazionale di pallavolo, ha parlato dei temi del momento a TMW Radio: "Se ne esce danneggiati in alcuni casi, ma ci sono anche esempi virtuosi. Lo sport e gli sportivi, soprattutto le icone mondiali, non possono manifestare la propria leadership in campo, ma non devono smettere di manifestare il loro ruolo. Per fortuna ci sono giocatori intelligenti, come Bernardeschi e Marchisio, che lanciano messaggi importanti. Si deve restituire qualcosa, è un dovere. E la minima è quella di utilizzare la propria posizione, la propria capacità di comunicare, per diffondere il messaggio".

