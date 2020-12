tmw radio Di Gennaro: "L'Inter venderà per comprare, a Milan e Juve servono acquisti"

Nel corso del suo intervento di ieri a TMW Radio, l'ex centrocampista Antonio Di Gennaro ha detto la sua anche su quello che sarà il mercato delle big: "L'Inter deve vendere per poi comprare, mentre penso che Milan e Juventus debbano fare acquisti, soprattutto questi ultimi che a fine dicembre in un giorno hanno perso 6 punti. Credo ad un mercato di prestiti secchi e onerosi, con riscatti vari. Penso che i rossoneri faranno un difensore, magari anche un vice-Kessie a centrocampo e un attaccante. Ora possono pensare in grande, e credo ripeteranno il mercato intelligente di giugno. L'Inter ha delle opportunità da cogliere sia per la fascia sinistra che per la quarta punta, ma soprattutto il Papu Gomez. Credo poi che alla Juve serva davvero un terzino sinistro".