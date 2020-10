tmw S. Inzaghi: “Il campionato non si può fermare”

Ne video di TMW che potete vedere sotto Simone Inzaghi ha parato anche del futuro del campionato: “Sapevamo che con l'autunno il problema sarebbe riemerso. Ora siamo più pronti e attenti anche alle precauzioni. Ci sono delle regole da rispettare, molto chiare per tutti. Bisogna continuare sapendo che ci dovremo convivere. Fino a quando non ci sarà il vaccino, dovremo andare avanti. Il campionato non si può fermare”.

Simone Inzaghi: "Non si può fermare ancora il calcio"