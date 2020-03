tmw Sampdoria, Depaoli: "Col Verona vittoria importante, ma mai più a porte chiuse"

"Vittoria importante, ma gara - come dire? - vuota. Per me era la prima e spero ultima volta a porte chiuse. Non c'era l'atmosfera. E' stato tutto molto più difficile". Fabio Depaoli racconta le sue sensazioni in esclusiva a TMW, a diversi giorni dall'ultima gara della sua Sampdoria, contro l'Hellas Verona: "Però è stato un successo importante, per la classifica e per il morale. C'era molta tensione nell'aria per quello che stava succedendo. Non era per nulla facile tenere collegata la testa al campo. Abbiamo fatto uno sforzo importante e siamo felici di aver concluso, prima della sospensione del campionato, con un successo: è rimasta una buona sensazione di Samp in bocca, a noi e ai tifosi, anche se non erano allo stadio".