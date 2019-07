TMW - Sassuolo, Caputo: "Esterni molto forti. Col tempo miglioreremo"

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Parrotto

Dopo la vittoria per 1-0 contro l'Empoli, l'attaccante del Sassuolo, ex di turno, Francesco Caputo, ha parlato in mixed zone. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Giocare contro una ex ti dà sensazioni strane, soprattutto all'inizio, poi quando scendo in campo pensi solo a mettere in pratica ciò che ti chiede il Mister. Dobbiamo migliorare ma siamo sulla strada giusta".

Quanto si è fatta sentire la pesante preparazione?

"Con quest amichevole chiudiamo un ritiro veramente tosto, i carichi si fanno sentire sulle gambe ma l'obiettivo è proprio questo".

Qual è la sensazione riguardo al gruppo?

"Sono arrivato da poco ma mi hanno fatto sentire tutti uno di loro. Sono contento di essere qua, adesso stacchiamo due o tre giorni e poi ripartiamo. Quando sei in un gruppo sano, anche se la famiglia manca sempre, i giorni passano velocemente".

Cosa le chiede De Zerbi?

"Sto cercando di capire bene le sue idee e quello che chiede. Devo lavorare tanto ma sono sulla buona squadra. Le idee sono similari a quelle di Andreazzoli ma De Zerbi cura più il dettaglio".

Come si sta trovando con gli esterni?

"Giocatori come Boga, Berardi e Brignola sono forti, lo hanno sempre dimostrato. Dobbiamo migliorare l'intesa ma le cose stanno andando bene".

Sarà un inizio di campionato duro.

"Sì, ma ci stiamo preparando al meglio per riuscire a fare bene fin da subito".