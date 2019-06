TMW - Torino, Comi: "Pronti all'Europa se il Milan non dovesse andarci"

Fonte: dal nostro inviato, Marco Frattino

Premio 'Financial Fair-Play' per il Torino durante il Football Leader. A riceverlo il direttore generale granata, Antonio Comi: "63 punti non sono bastati per l'Europa? È una cosa da Toro, nella storia del campionato italiano era accaduto solo una volta. Tornando a oggi, purtroppo Cairo non può esserci ma manda i suoi saluti. Per tutti i club è doveroso stare attenti all'equilibrio finanziario nel medio-lungo periodo, cercando tuttavia di crescere in tutte le sue aree come abbiamo fatto noi. Anche con risultati sportivi, devono ovviamente migliorare ma ora il Torino è una società sanissima con tante ottime strutture. Europa solo rimandata? Questa è la nostra missione, speriamo di farcela. Non sarà facile, ma Cairo è ambizioso e anche quest'anno ci stupirà. Noi pronti per l'Europa League qualora non dovesse andarci il Milan? Prontissimi, ma non dipende da noi. Per ora inutile pensarci".