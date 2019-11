TMW - Torino, De Silvestri: "Critiche? Noi e il mister siamo un blocco unico"

Fonte: Dal Luigi Ferraris, Andrea Piras

Lorenzo De Silvestri, esterno del Torino, dopo il successo contro il Genoa è intervenuto in mixed zone: "Abbiamo conquistato tre punti fondamentali. Abbiamo sofferto, creato e fatto una gara di sostanza. Sono felice per la squadra e per il primo gol in Serie A di Bremer".

Mazzarri è stato tanto criticato. "Quando si parla del Torino si parla di tutti, siamo un blocco unico. In queste partite difficili il mister faceva parte di noi e viceversa. Le critiche le prendiamo tutti, i complimenti li prendiamo tutti".

Certi cori sono stati un po' ingenerosi? "A me interessa quanto fatto sul campo. I tifosi pagano il biglietto, noi pensiamo al campo. Oggi abbiamo fatto il nostro lavoro, siamo contenti e dobbiamo rimanere concentrati sulle prossime partite. Dobbiamo focalizzarci solo su quello che è il rettangolo verde".

La svolta è arrivata dopo la Lazio. Cos'è cambiato? "Ci siamo parlati, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti tutto con sincerità. Abbiamo provato a ricompattarci. Ma la cosa importante è allenarsi intensamente e abbiamo promesso di fare quello".