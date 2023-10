tmw Torino, Juric in discussione? Trattative per il rinnovo sono ferme da qualche tempo

Le trattative per il rinnovo di Ivan Juric sono ferme da qualche tempo. Se è vero che, come spiegato qualche settimana fa, lui ha intenzione di aspettare il prossimo valzer delle panchine, dall'altro lato i due punti nelle ultime cinque gare - seppur affrontando avversari più forti come Juventus, Roma, Lazio e Inter - lo pongono in una situazione scomoda ed è costretto a vincere la sfida con il Lecce. Qualsiasi sia il risultato è difficile che arrivi un esonero, ma dall'altro lato la classifica piange, con nove punti in nove partite e solo tre in più dell'Udinese terz'ultima. In ogni caso la situazione contrattuale rimarrà cristallizzata a meno che il Torino non incominci a fare parecchi punti per arrivare dalla parte sinistra della classifica.

Cairo nelle scorse settimane ha escluso un possibile esonero di Juric. "Sono cose farneticanti, ha la nostra totale fiducia. Contro l'Inter ho visto un bel Torino per 60 minuti. Credo molto in Juric e nella squadra, sono molto fiducioso".

Queste le parole di Juric sull'essere in discussione. "Direi meglio che in passato, diventi vaccinato. A Genova mi era successo e sembrava un lutto, ma era normale. Ma dopo quattro anni in cui si è viaggiato ad alti livelli, ora è un momento di difficoltà chiara e va affrontato al meglio. Io dovevo valutare meglio certe cose: la sfida con l'Inter mi è piaciuta, siamo in emergenza in difesa e Zima non è nemmeno al massimo. Lo spessore della squadra nel reparto è scaduto. Dobbiamo aggiustare le cose, sei in discussione perché le cose non vanno bene e devi trovare nuove soluzioni. Bisogna ribaltare la situazione, questo è il mio concetto"