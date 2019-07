TMW - Torino, si avvicina Paleari. Giocatore in attesa del via libera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la trattativa tra il Torino e il Cittadella per l'approdo in Piemonte del portiere Alberto Paleari, finito nel mirino della compagine di patron Cairo. Da tempo le parti stanno cercando l'intesa, che adesso sembra essere sempre più vicina, con il classe '92 che per la prima volta in carriera approderebbe in Serie A: un'occasione da cogliere al volo. Indipendentemente dal ruolo: Paleari, infatti, accetterebbe senza esitazione il ruolo di vice-Sirigu, pronto poi a giocarsi le sue carte anche in futuro.