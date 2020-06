tmw Udinese, oltre a Barak c'è Sema in bilico. Ma entro domani fumata bianca

Non c'è solo il caso Antonin Barak in bilico per l'Udinese. Sono tanti i prestiti soprattutto all'esterno, da Balic a Bajic, da Matos, Ingelsson e Mallè, passando per Sierralta (Empoli) o Coulibaly (Trapani). Per quest'ultimo è stato risolta la pratica negli ultimi minuti, mentre Scuffet avendo un prestito con diritto di riscatto ha il contratto ben dopo il 30 di giugno. C'è da risolvere qualche pratica burocratica per Ken Sema: la proprietà è la stessa, quindi domani dovrebbe arrivare la fumata bianca.