Tomori è tornato in gruppo, ma non in campo: il reintegro al Milan vale ancora zero minuti

Trentatré presenze nel campionato scorso, nessuna nelle prime cinque giornate di questo. Il cambio di allenatore ha modificato profondamente la posizione di Fikayo Tomori al Milan: il difensore inglese, arrivato dal Chelsea nel gennaio 2021 e protagonista dello scudetto successivo, si è ritrovato fra i giocatori esclusi dal progetto di Ruben Amorim. Una scelta maturata durante l’estate, dopo una stagione in cui aveva comunque giocato con continuità, e poi parzialmente rivista alla chiusura del mercato.

La cessione mancata e un posto ancora da ritrovare

Il ritorno in Premier League sembrava una soluzione possibile, con il Fulham interessato e Tomori che nel frattempo si allenava separatamente dal gruppo. La trattativa non si è conclusa e il Milan, senza un ulteriore acquisto in difesa dopo Mario Gila, lo ha reintegrato. A pesare sulla decisione è stato anche il problema fisico di Matteo Gabbia, come spiegato da Amorim alla vigilia della partita con la Juventus. Il tecnico ha riconosciuto la qualità dell’inglese e il suo impegno negli allenamenti, motivando il ripensamento con le necessità della squadra. Il rientro nelle convocazioni, però, non gli ha ancora restituito spazio: Tomori è rimasto in panchina anche nelle successive gare con Lazio e Lecce. Per un centrale di 28 anni, abituato a ben altre responsabilità in rossonero, è una situazione da risolvere soprattutto sul piano delle gerarchie. La permanenza ha evitato la separazione, ma per ora il suo ruolo semplicemente non c'è.

Come ha iniziato Tomori con il Milan in Serie A

Presenze: 0

Minuti: 0

Gol: 0

Assist: 0