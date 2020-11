TOP 100 TMW - Il miglior portiere di questo avvio di Serie A è all'Hellas: all'8° posto c'è Silvestri

Prosegue anche oggi la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

All'ottavo posto troviamo Marco Silvestri.

Non chiamatelo enfant prodige perché non è di questo che si tratta. È un portiere che ha avuto bisogno di accumulare tempo ed esperienze per diventare quello che è adesso: ovvero, dopo sette giornate, il miglior portiere di questo campionato.

A 29 anni, dopo tante esperienze anche nelle serie minori e fuori dall'Italia, al Leeds, Silvestri ha trovato quello che cercava. L'ha trovato all'Hellas, dove gioca dal 2017. S'è preso la titolarità in Serie B e successivamente non l'ha più mollata: una crescita continua negli ultimi due anni e mezzo che l'ha portato a livelli altissimi, fino alla Nazionale di Roberto Mancini.

I numeri di Silvestri in questo avvio di stagione

Serie A

7 presenze, 5 gol subiti, 3 partite senza incassare reti. 630 minuti giocati

I voti di TMW in campionato

*Hellas Verona-Roma 7

Hellas Verona-Udinese 6.5

Parma-Hellas Verona 6

Hellas Verona-Genoa 6

Juventus-Hellas Verona 7

Hellas Verona-Benevento 7

Milan-Hellas Verona 7

Media voto: 6.64

*=Gara poi omologata col 3-0 a tavolino