TOP NEWS Ore 13 - La Roma riscatta Cristante. Napoli-Juve a Rocchi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della serata

Genoa, Romero e il futuro: "Juve, non ci penso. Voglio fare ancora bene" - Leggi la news, CLICCA QUI!

UFFICIALE: Roma, riscattato Bryan Cristante dall'Atalanta - Leggi la news, CLICCA QUI!

Juve, si cerca la svolta per Ruben Dias: sul piatto anche Pjaca - Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma, ratificata la nomina a CEO di Fienga. Baldissoni vicepresidente - Leggi la news, CLICCA QUI!

Icardi valuta intervento per essere al top in Copa America. L'Inter dissente - Leggi la news, CLICCA QUI!

Serie A, le designazioni. Napoli-Juve a Rocchi. Mazzoleni per il derby - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Spalletti: "Di Icardi non parlerò più. Firenze? Rimane dispiacere" - Leggi la news, CLICCA QUI!