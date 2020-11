TOP NEWS Ore 13 - Positivi Malinovskyi, Kolarov e il vice di Pioli. Parla Agnelli. Mancini out

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata:

De Zerbi a Repubblica: "Vogliamo l'Europa ma in questo momento non firmo per il quarto posto"

Il Milan è senza allenatore, anche il vice Murelli positivo al Covid-19. Allarme per Napoli

Eriksen può tornare in Premier. All'Arsenal per Xhaka? L'Inter sogna al Chelsea per Kante

Pugno duro della Lazio con Luis Alberto. Rischia di essere messo fuori rosa, ma deciderà Inzaghi

Retroscena Petrachi: "Roma era vicina a Conte. Idee Gasp, Miha e De Zerbi prima di Fonseca"

Il ct Mancini salta anche Bosnia-Italia. Non è ancora riuscito a ottenere un tampone negativo

Non c'è pace in casa Inter. Dopo Brozovic, anche Kolarov è risultato positivo al Covid-19

Agnelli e l'orgoglio Juve: "Riscrivere la storia è diventata un'abitudine. Nuove sfide ci attendono"

Anche Malinovskyi positivo al Covid in Nazionale: a darne l'annuncio è la Federcalcio ucraina

