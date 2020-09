TOP NEWS ore 13 - Tutte le reazioni al crac Zaniolo. Tonali-Milan, visite ancora in corso

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Lazio, riecco Acerbi a Formello. Visite in Paideia per Di Gennaro e Wallace ma restano in uscita

Stop nella corsa a Kanté per l'Inter: irrompe il Manchester United sul francese del Chelsea

Igor Zaniolo: "Nicolò sta male, ha brutti pensieri. Paragone con Ronaldo? Sì, è stato fatto"

Atalanta, per l'attacco tutte le attenzioni sono concentrate su Lammers

Giampaolo chiama Andersen: il centrale dice sì al Torino. Ora serve convincere il Lione

L'intesa tra Suarez e la Juventus è totale. Manca solo il passaporto: cresce l'attesa

Parma, presentata la nuova maglia 20/21: la grande novità è il tessuto antivirale

Stallo Bakayoko: così il Milan torna su Soumarè. Ma solo in prestito con diritto

Nuovo progetto Juve, Trezeguet: "Con Pirlo si può fare il salto di qualità anche in Champions"

Venti di guerra tra Milan e Donnarumma: stallo sul rinnovo. Raiola chiede la clausola

UFFICIALE: Udinese, Sierralta saluta la Serie A. Va al Watford a titolo definitivo

TMW - Iniziata l'Assemblea di Lega di A: presenti i 20 club. E' decisiva per l'ingresso dei fondi

TMW - Hellas Verona, nuovi contatti per Kumbulla con l'Inter. No all'offerta per Lipsia

UFFICIALE: Atalanta, Piccini nuovo rinforzo per Gasperini. Arriva in prestito

TMW - Petagna non si muove da Napoli: lui, Osimhen e Mertens saranno l'attacco di Gattuso

UFFICIALE: Hellas Verona, dal Manchester City arriva il 2001 Ivan Ilic

TMW - Dabo al Benevento, entro domani l'ufficialità: biennale con opzione. Gentile alla Fiorentina

TMW - Parma, sorpasso alla Roma su Nehuen Perez: accordo per un prestito biennale