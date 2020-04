TOP NEWS ore 17 - Il Brescia taglia gli ingaggi. FIGC, ecco le linee guida per la ripresa

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Inter, Kumbulla è in pole per il dopo Godin. Ma Lukaku spinge per l'amico Vertonghen

Inter, Marotta lavora per togliere la clausola dal contratto di Brozovic

Napoli, parte la caccia al dopo Callejon. Tre obiettivi (più un outsider) nel mirino di Giuntoli

Juventus, Demiral sarà pronto per inizio luglio. Con De Ligt formerà la coppia difensiva del futuro

Milan, Elliott non molla: Gordon Singer e Gazidis vogliono riportare in alto il club

Milan, Maldini guarito dal Coronavirus. E' già al lavoro sul tema del taglio di stipendi

Ritiri blindati, controlli accurati: il protocollo della FIGC per il ritorno in campo

Giovinco allo scoperto: "In Arabia non fanno il mio calcio". E in Italia pensano a lui

Pay tv verso il pagamento dell'ultima tranche dei diritti. Ma solo quando riprenderà la Serie A

Roma, Kean resta nel radar di Petrachi: possibile nuovo assalto in estate

Genoa, Sanabria: "La squadra è cambiata con Nicola. Futuro? Prima superiamo l'emergenza"

Inter, Young rinnoverà per un'altra stagione. Berni via, Padelli terzo portiere

LIVE TMW - Emergenza Coronavirus, Premier rischia deficit di un miliardo. Il Brescia taglia gli ingaggi

TMW - Schalke, c'è una proposta per Milik. La differenza è 10 milioni di euro

TMW - Brescia, sposata la linea della Lega sul "taglio ingaggi". Via 4 mensilità senza ripresa

Fiorentina, Iachini: "Ripartire? Muoiono ancora tante persone. Noi ci adegueremo"