Torino, Abate: "Cacciamani lo vedo quarto di centrocampo. Zapata sta trovando continuità"
Andrea Piras
Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Torino Ignazio Abate ha parlato dei singoli partendo da Cacciamani: "Sviluppare a quattro è una delle soluzioni, lui lo vedo come quarto di centrocampo. Deve venire più dentro al campo, deve crescere nella categoria: deve lavorare senza pressioni, ha la fiducia mia e della società ed è apprezzato nel gruppo. Potremmo continuare così, lavoriamo sui principi: si può sviluppare in vari modi, conta di più leggere le situazioni".
Come stanno gli attaccanti? E Zapata a che punto è?
"Tutti bene, dobbiamo stare attenti a Pellegri perché dopo tanti mesi di inattività bisogna modulare i carichi ma sta rispondendo bene. Zapata sta trovando continuità in allenamento e sta crescendo di condizione. Sono fortunato ad avere attaccanti così, c'è da sgomitare ed è un aspetto positivo. In allenamento c'è un livello molto alto".
Quanto è importante Vlasic con le due punte?
"E' un giocatore importante, lo vedo in crescita fisicamente e mentalmente. Indipendentemente da lui, le due punte sono un'opzione e serve un equilibrio nelle due fasi. Conta la condizione di tutta la squadra. Anche questa è un'opzione percorribile".
Qual è la coppia d'attacco migliore?
"Lo vedrai lunedì sera, se saranno le due punte".