Torino, Abate: "Cacciamani lo vedo quarto di centrocampo. Zapata sta trovando continuità"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Torino Ignazio Abate ha parlato dei singoli partendo da Cacciamani: "Sviluppare a quattro è una delle soluzioni, lui lo vedo come quarto di centrocampo. Deve venire più dentro al campo, deve crescere nella categoria: deve lavorare senza pressioni, ha la fiducia mia e della società ed è apprezzato nel gruppo. Potremmo continuare così, lavoriamo sui principi: si può sviluppare in vari modi, conta di più leggere le situazioni".

Come stanno gli attaccanti? E Zapata a che punto è?

"Tutti bene, dobbiamo stare attenti a Pellegri perché dopo tanti mesi di inattività bisogna modulare i carichi ma sta rispondendo bene. Zapata sta trovando continuità in allenamento e sta crescendo di condizione. Sono fortunato ad avere attaccanti così, c'è da sgomitare ed è un aspetto positivo. In allenamento c'è un livello molto alto".

Quanto è importante Vlasic con le due punte?

"E' un giocatore importante, lo vedo in crescita fisicamente e mentalmente. Indipendentemente da lui, le due punte sono un'opzione e serve un equilibrio nelle due fasi. Conta la condizione di tutta la squadra. Anche questa è un'opzione percorribile".

Qual è la coppia d'attacco migliore?

"Lo vedrai lunedì sera, se saranno le due punte".

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