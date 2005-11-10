Torino, Abate: "La nostra volontà è sempre stata quella di tenere Che Adams. Mercato fastidioso"

Nella sua conferenza stampa post gara della sfida contro la Fiorentina, vinta per 2-1 al Franchi, il tecnico del Torino, Ignazio Abate, ha parlato anche di Che Adams, che dopo alcune voci relative a un suo possibile addio in estate è rimasto in granata e ha deciso la partita contro i viola, trovando il suo secondo gol in campionato: "Ci ho parlato subito dicendogli che sarei stato felice se fosse rimasto. Ha forza nelle gambe, fa reparto e ha gol. Per noi è importante. Poi ci sono dinamiche di mercato fastidiose, ma da parte nostra c'è sempre stata volontà di tenerlo".

Come mai Simeone non è partito dal 1'?

“Scelta tecnica, aveva fatto tre partite e Adams l'ho visto bene in allenamento. Volevo mettere un centrocampista in più e spostare Vlasic più avanti".

Ci può spiegare questa mossa del cambio modulo?

“Abbiamo avuto grande palleggio nei primi 35-40 minuti, poi la Fiorentina ha alzato il baricentro e per questo ho voluto mettere il rombo a centrocampo. A 4 Comert ha fatto una grande partita, sono contento dell'ingresso di Braganca e Fitz ha dimostrato di nuovo il suo lavoro. Ma sono contento di tutti".