Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino, Abate: "La nostra volontà è sempre stata quella di tenere Che Adams. Mercato fastidioso"

Torino, Abate: "La nostra volontà è sempre stata quella di tenere Che Adams. Mercato fastidioso" TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa
Lorenzo Di Benedetto
autore
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 19:54Serie A

Nella sua conferenza stampa post gara della sfida contro la Fiorentina, vinta per 2-1 al Franchi, il tecnico del Torino, Ignazio Abate, ha parlato anche di Che Adams, che dopo alcune voci relative a un suo possibile addio in estate è rimasto in granata e ha deciso la partita contro i viola, trovando il suo secondo gol in campionato: "Ci ho parlato subito dicendogli che sarei stato felice se fosse rimasto. Ha forza nelle gambe, fa reparto e ha gol. Per noi è importante. Poi ci sono dinamiche di mercato fastidiose, ma da parte nostra c'è sempre stata volontà di tenerlo".

Come mai Simeone non è partito dal 1'?
“Scelta tecnica, aveva fatto tre partite e Adams l'ho visto bene in allenamento. Volevo mettere un centrocampista in più e spostare Vlasic più avanti".

Ci può spiegare questa mossa del cambio modulo?
“Abbiamo avuto grande palleggio nei primi 35-40 minuti, poi la Fiorentina ha alzato il baricentro e per questo ho voluto mettere il rombo a centrocampo. A 4 Comert ha fatto una grande partita, sono contento dell'ingresso di Braganca e Fitz ha dimostrato di nuovo il suo lavoro. Ma sono contento di tutti".

Articoli correlati

Immagine news 1
Torino, Abate: "Ci serviva la qualità e la leadership di Mandragora. Vittoria che mi rende felice"
Immagine news 2
Torino, Abate: "Contento per come è arrivata la vittoria. Mandragora? Porta peso"
Immagine news 3
Fiorentina-Torino, i convocati di Abate: prima per Belghali e l'ex Mandragora. Out Casadei

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
21:33 Serie A
Roma-Atalanta ancora 0-0 e gran parte del merito è di Carnesecchi. Fine primo tempo
Immagine news 2
21:29 Serie A
Inter, Josep Martinez: "Avevo bisogno di continuità, averla mi sta dando fiducia"
Immagine news 3
21:22 Serie ATMW
TMWL'esterno che la Roma avrebbe voluto ma non è riuscita a prendere. Conferma D'Amico
Immagine news 4
21:14 Serie A
Inter, Jones: "Chivu allenatore incredibile, gli basta poco per farsi capire"
Immagine news 5
21:07 Serie A
Frosinone-Venezia, i convocati di Alvini: in avanti torna a disposizione Ghedjemis
Immagine news 6
21:04 Serie A
Chivu: "Partita spot per la Serie A, non volevo polemizzare con Juve e Milan"
Immagine news 7
21:00 Serie ATMW
TMWIl vero Lautaro è tornato, giusto in tempo. MVP nel primo crash test, ora il Real
Immagine news 8
20:52 Serie ATMW
TMWAtalanta all'Olimpico, che non dimentica gli screzi: "Zalewski, Roma ti schifa!"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Roma da scudetto ma per il sogno servono ancora due tasselli, l’esterno offensivo e un vice Wesley: ecco tutte le ipotesi. Milan, a gennaio un difensore, tre i nomi pronti. Fiorentina, no a Brozovic. Dodo può rinnovare
Primo piano
Immagine top news n.0 Avvio Shock per Allegri al Napoli. 3 punti in 3 partite: come Chivu l'anno scorso all'Inter
Immagine top news n.1 Inter-Napoli 3-2, le pagelle: Lautaro eroe della serata. Badiashile, esordio da incubo
Immagine top news n.2 Pazza Inter, vittoria dopo una folle rimonta sul Napoli: da 0-2 a 3-2 nei minuti di recupero
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 3ª giornata di campionato
Immagine top news n.4 Fiorentina-Torino 1-2, le pagelle: Mandragora e la legge non scritta. Grosso, 'salta la panchina'?
Immagine top news n.5 Milan, Cardinale in visita alla squadra alla vigilia della Juve: "Siamo pronti per domani"
Immagine top news n.6 Corvino: "Pronto a tornare nel calcio. Atalanta regina del mercato. Miglior colpo? Stones a 0"
Immagine top news n.7 Com'è andato il debutto con la maglia del Como di Moise Kean
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Vi sveliamo la nuova filosofia di mercato del Milan: perché solo top e giovani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Monza rischiatutto con Juric: ma il mercato ha regalato nomi che possono esplodere
Immagine news podcast n.2 Così Gian Piero Gasperini è diventato il nuovo Re di Roma
Immagine news podcast n.3 Vi spieghiamo il pagellone del calciomercato di TMW e i voti alle 20 di A
Immagine news podcast n.4 Un'operazione come Nico Paz e alla Mastantuono: il Venezia ha il suo crack
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Napoli, credibilità scudetto in ballo contro l'Inter? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, De Paola: "La possibile lunga assenza di McTominay può essere pesante"
Immagine news Altre Notizie n.3 Fiorentina, Massimo Orlando: "Non so se Grosso sia adatto a far esprimere..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Avvio Shock per Allegri al Napoli. 3 punti in 3 partite: come Chivu l'anno scorso all'Inter
Immagine news Serie A n.2 Roma-Atalanta ancora 0-0 e gran parte del merito è di Carnesecchi. Fine primo tempo
Immagine news Serie A n.3 Inter, Josep Martinez: "Avevo bisogno di continuità, averla mi sta dando fiducia"
Immagine news Serie A n.4 L'esterno che la Roma avrebbe voluto ma non è riuscita a prendere. Conferma D'Amico
Immagine news Serie A n.5 Inter, Jones: "Chivu allenatore incredibile, gli basta poco per farsi capire"
Immagine news Serie A n.6 Frosinone-Venezia, i convocati di Alvini: in avanti torna a disposizione Ghedjemis
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese-Empoli 0-1, le pagelle: Popov decisivo, Shpendi stecca. Pizzignacco male
Immagine news Serie B n.2 Serie B, colpo esterno dell'Empoli: Popov piega 1-0 la Carrarese
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Pizza: "Vogliamo realizzare il nuovo stadio. Ragioniamo sull'intesa con il club"
Immagine news Serie B n.4 Ascoli-Benevento 1-0, le pagelle: primo acuto per Brunori. disastroso Kouan
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il Benevento resiste in dieci per 84 minuti. Poi Brunori regala tre punti all'Ascoli
Immagine news Serie B n.6 Serie B, le formazioni ufficiali di Carrarese-Empoli: Cissé sfida Shpendi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, preso Pelle van Amersfoort: foto e dettagli
Immagine news Serie C n.2 Spezia, Hristov a un passo dal ritorno a casa: è vicinissimo al Levski Sofia
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati delle 18: vittorie per Gubbio, Guidonia e Latina. Pari tra Crotone e Barletta
Immagine news Serie C n.4 Juventus Next Gen, Brambilla: "La reazione di Carpi è stata da squadra vera"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, Diana: "I costi per il mercato stanno aumentando in maniera esorbitante"
Immagine news Serie C n.6 Alcione Milano, è addio con Invernizzi dopo 4 anni: ha risolto il contratto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Milan, quattro degli ultimi cinque precedenti sono finiti 0-0: sarà ancora sfida senza gol?
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Atalanta, l'ultimo successo giallorosso risale al 2022
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women’s Cup, la Roma batte la Fiorentina. Ne approfitta il Sassuolo: è semifinale
Immagine news Calcio femminile n.2 Dal sogno alla realtà: Galli firma con il Barcellona. Storia di un talento cristallino
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Champions League, il calendario di Juventus, Inter e Roma: big match all'ultima
Immagine news Calcio femminile n.4 Non solo le Azzurrine. Tutte le calciatrici che militano in Italia presenti al Mondiale U20
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Barcellona pesca ancora in Italia: dalla Roma arriva la 2008 Giulia Galli
Immagine news Calcio femminile n.6 Dopo la Juventus per Kullberg c'è l'Inter: la svedese ha firmato per un anno
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Maurizio Montesi, la storia del calciatore militante Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Arrivederci mercato, ora spazio al campo: ci sono grandi opportunità all’orizzonte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 5 settembre 2017, Immobile salva l'Italia contro Israele. Ma è l'inizio della fine
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 3ª giornata
Newsticker
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
31/08 Basta con questo calcio mercato! Vincono Inter, Como e Lazio
28/08 Europa League: la Juve trova due spagnole, il Milan due inglesi
27/08 Fifa-Uefa, la battaglia del pallone finisce in tribunale
27/08 Sorteggi Champions: le avversarie di Inter, Roma, Napoli e Como