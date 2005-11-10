Torino, Belghali ammette: "Bello il gol di stasera, ma quello al Mondiale è stato meglio"

Primo gol in granata per Rafik Belghali, decisivo con il momentaneo 2-1 nella vittoria per 3-1 del Torino contro il Monza. L'esterno algerino ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento della vittoria della squadra, spero di continuare così".

Che significato ha il gol

"Sono contento ma la cosa più importante è aver vinto. Spero di fare sempre meglio. Se è stato il gol migliore della mia carriera? No, è un gran gol ma quello al Mondiale è meglio".