Torino, Belghali ammette: "Bello il gol di stasera, ma quello al Mondiale è stato meglio"
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Niccolò Righi
Niccolò Righi
ieri alle 23:59Serie A
autore Niccolò Righi
23.10.2026 23:59Serie A
L'esterno granata ha parlato dopo il 3-1 rifilato al Monza: "Contento del gol ma conta aver vinto. Spero di fare sempre meglio"
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Primo gol in granata per Rafik Belghali, decisivo con il momentaneo 2-1 nella vittoria per 3-1 del Torino contro il Monza. L'esterno algerino ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento della vittoria della squadra, spero di continuare così".
Che significato ha il gol
"Sono contento ma la cosa più importante è aver vinto. Spero di fare sempre meglio. Se è stato il gol migliore della mia carriera? No, è un gran gol ma quello al Mondiale è meglio".
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