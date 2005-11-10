Torino, l'estasi di Perri e il sollievo per Belghali: Abate senza 14 giocatori nella sosta NazionaliFocus TMW
Simone Lorini
Allarme rientrato in casa Torino per Rafik Belghali: l'algerino era rientrato anticipatamente dal ritiro della nazionale, ma gli esami hanno escluso complicazioni al ginocchio destro. L'esterno aveva accusato dolore dopo un colpo ricevuto durante gli impegni internazionali, facendo inizialmente temere uno stop più lungo. Gli esami hanno invece evidenziato soltanto un trauma contusivo, che non dovrebbe impedirgli di essere a disposizione per la trasferta di Napoli.
Tanti minuti in campo per i granata, che sono la squadra che dà più giocatori alle Nazionali in questa tornata, ben 14: due non mettono neanche piede in campo, il già citato Belghali e Mascardi con l'Under 21, mentre Ismajli, Gineitis, Coco e Comuzzo tornano alla base avendo giocato tutti i minuti a disposizione. Mega soddisfazione per Lucas Perri, che pur nella non difficilissima amichevole contro Singapore ha avuto l'onere e l'onore di difendere la porta del Brasile per la prima volta nella sua carriera.
TORINO (14 giocatori)
Ardian Ismajli (Albania) - 180 minuti
Rafik Belghali (Algeria)
Lucas Perri (Brasile) - 86 minuti
Nikola Vlasic (Croazia) - 90 minuti
Samuel Coco (Guinea Equatoriale) - 180 minuti
Gvidas Gineitis (Lituania) - 180 minuti
Ché Adams (Scozia) - 67 minuti, 1 assist
Nathan Patterson (Scozia) - 53 minuti
Eray Comert (Svizzera) - 90 minuti
Ricardo Rodriguez (Svizzera) - 19 minuti
Alessio Cacciamani (Italia Under 21) - 96 minuti
Pietro Comuzzo (Italia Under 21) - 180 minuti
Diego Mascardi (Italia Under 21)
Emirhan Ilkhan (Turchia Under 21) - 90 minuti