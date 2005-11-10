Allarme rientrato in casa Torino per Rafik Belghali: l'algerino era rientrato anticipatamente dal ritiro della nazionale, ma gli esami hanno escluso complicazioni al ginocchio destro. L'esterno aveva accusato dolore dopo un colpo ricevuto durante gli impegni internazionali, facendo inizialmente temere uno stop più lungo. Gli esami hanno invece evidenziato soltanto un trauma contusivo, che non dovrebbe impedirgli di essere a disposizione per la trasferta di Napoli.

Tanti minuti in campo per i granata, che sono la squadra che dà più giocatori alle Nazionali in questa tornata, ben 14: due non mettono neanche piede in campo, il già citato Belghali e Mascardi con l'Under 21, mentre Ismajli, Gineitis, Coco e Comuzzo tornano alla base avendo giocato tutti i minuti a disposizione. Mega soddisfazione per Lucas Perri, che pur nella non difficilissima amichevole contro Singapore ha avuto l'onere e l'onore di difendere la porta del Brasile per la prima volta nella sua carriera.

TORINO (14 giocatori)

Ardian Ismajli (Albania) - 180 minuti

Rafik Belghali (Algeria)

Lucas Perri (Brasile) - 86 minuti

Nikola Vlasic (Croazia) - 90 minuti

Samuel Coco (Guinea Equatoriale) - 180 minuti

Gvidas Gineitis (Lituania) - 180 minuti

Ché Adams (Scozia) - 67 minuti, 1 assist

Nathan Patterson (Scozia) - 53 minuti

Eray Comert (Svizzera) - 90 minuti

Ricardo Rodriguez (Svizzera) - 19 minuti

Alessio Cacciamani (Italia Under 21) - 96 minuti

Pietro Comuzzo (Italia Under 21) - 180 minuti

Diego Mascardi (Italia Under 21)

Emirhan Ilkhan (Turchia Under 21) - 90 minuti