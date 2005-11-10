Infortunio anche nel Torino, a Napoli: dopo Vergara si ferma Belghali, dentro Aboukhal
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Daniele Najjar
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21.11.2026 21:28Serie A
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Cambio per il Torino al 40' della sfida del Maradona, contro il Napoli: problemi per Rafik Belghali, sostituito da Abate con Aboukhal. Da verificare le condizioni per capire la natura del problema riportato. L'esterno arrivava da una sfida con l'Algeria dalla quale era tornato acciaccato per una contusione al ginocchio, resta da capire se il problema sia correlato come sembra al precedente.
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