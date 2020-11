Torino, Belotti da blindare al più presto

La priorità assoluta in casa Torino riguarda il capitano Andrea Belotti. Baluardo affidabile ed immancabile anche nei momenti più bui, il Gallo sta manifestando un rendimento da assoluto bomber di razza anche con la maglia della Nazionale Azzurra, giustificando gli interessamenti illustri che lo hanno coinvolto nel passato recente è lontano. Discorso che si estende ed amplifica in relazione al Torino ed alle difficoltà vissute dai granata nel corso degli ultimi anni, che non hanno però mai minato il rendimento del centravanti. Riuscire a blindarlo con un contratto che inibisca ogni tentativo di assalto è una priorità dalla quale il futuro del Torino non può e non deve prescindere.