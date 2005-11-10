Il Torino brinda con Fitz-Jim: l'ex pupillo di Farioli trova il suo primo gol in Serie A

Kian Fitz-Jim si prende la scena con il Torino e nel successo contro il Monza firma la sua prima rete in Serie A. Il centrocampista olandese ha sbloccato la partita di questa sera al 40’, approfittando dell’errore in disimpegno di Ondoa e finalizzando con caparbietà l’azione avviata da Simeone. Un gol prezioso per il classe 2003, che festeggia così nel migliore dei modi il suo settimo gettone in campionato. Arrivato in estate dall’Ajax, il giocatore si è inserito progressivamente negli schemi di mister Abate, diventando uno dei punti fermi della formazione granata.

Quanto è costato al Torino

L’operazione con l’Ajax si è chiusa per circa 2,5 milioni di euro, ai quali si aggiungono alcuni bonus e una percentuale sulla futura rivendita del 5%. Poca spesa, a posteriori, per una duttile mezzala che può interpretare tanti altri ruoli a centrocampo grazie alla sua qualità nel palleggio, dinamicità e capacità di inserirsi negli spazi (per un esempio concreto, chiedere proprio alla difesa del Monza). Caratteristiche che si stanno sposando alla perfezione con le richieste del suo nuovo allenatore, e che avevano fatto impazzire anche quello precedente.

L'ex pupillo di mister Farioli all'Ajax

Dietro la crescita del centrocampista c’è infatti pure mister Francesco Farioli, che lo ha allenato all’Ajax e ne ha accompagnato la maturazione nella stagione 2024-25. In quell’annata Fitz-Jim ha raccolto ben 44 presenze e sei gol, mettendosi in evidenza anche in Europa League. Dopo la partenza del tecnico italiano verso il Porto, lo spazio del giovane olandese si è però progressivamente ridotto e il Torino, qualche mese fa, gli ha offerto così una nuova opportunità per ripartire. Chi ben comincia...