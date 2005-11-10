Fitz-Jim nel cuore dei tifosi Torino, Brian Roy: "Talento Ajax ma aveva bisogno dell'Italia"

Ha il nome da rocker, o da personaggio d'un fumetto o da protagonista di una serie televisiva. Con quelle treccine, poi, quel passo compassato e quel tocco da genio, Kian Fitz-Jim è senza dubbio una delle rivelazioni del nostro campionato. Contro il Monza il suo primo gol in Italia ma in questo inizio di stagione col Torino, di cose buone ne ha fatte vedere molte il centrocampista scuola Ajax.

Siamo andati ad Amsterdam per parlarne con chi l'Ajax lo conosce benissimo e ha giocato in passato anche nel nostro campionato, anni '90, Foggia, Bryan Roy. "Fitz-Jim è sempre stato un giocatore importante -spiega Roy a Tuttomercatoweb.com-, tecnicamente fortissimo. Si vede che viene dalle giovanili dell'Ajax come modello di giocatore e sapevo che aveva tutto per diventare un calciatore di talento. Doveva però crescere e sviluppare ancora".

Ed è andato al Torino

"Andare in Italia per lui è stata la scelta giusta. Quella migliore, per il percorso. E' un ragazzo molto sensibile e aveva bisogno del calore della Serie A"

Sembra una costante performare bene per gli olandesi in Serie A. Lei lo sa bene

"Tanti giocatori italiani si sviluppano bene in Italia, per l'ambiente più caldo. Fisicamente si lavora molto meglio in Italia che in Olanda. E' stata una grande scelta, lo ribadisco"

Ci aiuta a inquadrare meglio Fitz-Jim?

"E' un centrocampista molto forte, alla Iniesta e Xavi e intendo come 'tipo', non come forza e valore assoluto. In questi anni di calcio, questi giocatori stanno avendo meno chances di giocare perché il pallone è diventato anche troppo fisico ma per fare la differenza hai bisogno di quelli così. Il campionato resta un grande campionato anche se ci sono meno soldi, per questo gli olandesi possono fare lo step giusto".

A Roma ce n'è un esempio perfetto

"Vedi Malen: andare alla Roma per lui è stata una grande scelta. L'ambiente in Italia è più caldo, quando non giochi bene c'è critica ma c'è sempre un abbraccio da un tifoso. E' un altro mondo, io lo conosco bene…".