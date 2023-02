Torino, buone notizie per Buongiorno: può tornare in campo contro la Cremonese

La settimana del Torino è iniziata con una buona notizia. Alessandro Buongiorno sta bene e ha smaltito quasi del tutto i postumi della botta presa venerdì sera a San Siro. Ieri il difensore ha ricominciato ad allenarsi svolgendo un programma differenziato, ma le sensazioni sono molto positive. Come scrive La Gazzetta dello Sport ci sono buone possibilità che il difensore possa recuperare per la gara con la Cremonese in programma lunedì sera.