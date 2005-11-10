Napoli, la linea dopo l'infortunio di Buongiorno: sarà sostituito con le risorse già in rosa

Il Napoli non interverrà subito sul mercato dopo l'intervento di Buongiorno. Allegri valuterà Rafa Marin e le altre soluzioni interne prima di eventuali nuovi acquisti.

L'operazione al ginocchio di Alessandro Buongiorno costringerà il difensore azzurro a uno stop di almeno tre-quattro mesi, ma il Napoli, almeno nell'immediato, non sembra intenzionato a tornare sul mercato per sostituirlo. La dirigenza avrebbe infatti deciso di affidarsi alle risorse già presenti in organico, lasciando a Massimiliano Allegri il compito di valutare le alternative durante le prossime settimane di lavoro tra ritiro e avvio della stagione.

Rafa Marin in pole tra le alternative

Il principale candidato a raccogliere l'eredità di Buongiorno è Rafa Marin. Il difensore spagnolo, reduce da una stagione positiva in prestito al Villarreal, è stato provato con continuità da Allegri al fianco di Amir Rrahmani nella linea difensiva a quattro completata da Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola. Il tecnico intende verificare sul campo l'affidabilità dell'ex Real Madrid prima di chiedere eventuali interventi sul mercato.

Olivera, Marianucci e Obaretin le altre opzioni

Le soluzioni interne non si limitano però a Rafa Marin. Al rientro dalle vacanze post Mondiale sarà disponibile anche Mathias Olivera, già impiegato in passato nel ruolo di difensore centrale, soprattutto in una retroguardia a tre. In organico ci sono inoltre Marianucci e Obaretin, altri profili che Allegri potrà valutare nel corso delle prossime settimane. Soltanto nel caso in cui nessuna delle alternative dovesse convincere pienamente lo staff tecnico, il Napoli potrebbe decidere di tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo centrale difensivo.