Torino, contestazione no stop nei confronti di Cairo: sulla collina di Superga dalle 10
A dispetto di risultati che sono tornati positivi dopo l'arrivo di D'Aversa sulla panchina granata, non cessa la contestazione dei tifosi del Torino nei confronti di Urbano Cairo. E per impedire al presidente granata di partecipare alle commemorazioni per la tragedia di Superga del prossimo 4 maggio, i tifosi granata sembrano pronti a tutto.
L'anno scorso il numero uno granata era salito al mattino mentre c’era il corteo, così quest’anno i tifosi vogliono raggiungere la collina dalle 10: ricordiamo che di solito le celebrazioni sono al pomeriggio, dalle 17 in avanti circa.
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