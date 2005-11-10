Ufficiale
Torino, Demba Seck è stato riscattato dal Partizan Belgrado. Il comunicato
TUTTOmercatoWEB
Demba Seck lascia definitivamente il Torino. L'esterno senegalese classe 2001 è infatti stato riscattato dal Partizan Belgrado, dopo l'ultima stagione in prestito. Questa la nota del club granata in merito:
"Il Torino Football Club comunica che il Fudbalski klub Partizan ha esercitato l’opzione di riscatto e ha acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Demba Seck. Il Torino saluta Demba con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera".
Il giocatore saluta così il Torino senza aver lasciato particolari tracce, con 38 presenze complessive senza gol o assist all'attivo.
Altre notizie Serie A