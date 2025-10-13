Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Torino in prestito: ritorna Pellegri, 10 mesi dopo. Seck titolare in Serbia

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00Serie A
Gaetano Mocciaro

Un numero importante di giocatori in prestito per il Torino. In questo focus andiamo a vedere come stanno procedendo questi primi mesi. Ecco nel dettaglio una selezione, tra i giocatori mandati in A, B ed estero:

ALESSIO CACCIAMANI (Juve Stabia)
Ignazio Abate lo tiene in considerazione affidandogli la corsia sinistra del centrocampo già in 4 occasioni come titolare. Curiosamente ogni suo impiego in campionato coincide con un pareggio. Ultima partita il 26 settembre contro il Catanzaro dove ha rimediato una doppia ammonizione. Squalificato il turno seguente, è rimasto in panchina in quello ancora successivo.

Stato trasferimento: prestito secco
Presenze:5
Reti: 0
Assist: 0
- - -

AARON CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia)
Sfortunatissimo il talentuoso centrocampista che si è infortunato in ritiro col Torino. Problemi al ginocchio. Ignazio Abate lo conosce per la breve esperienza comune alla Ternana. La speranza è di rivederlo presto in campo.

Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 0
Reti: 0
Assist: 0

- - -

MARCO DALLA VECCHIA (Virtus Entella)
Sempre in campo, anche solo per un breve spezzone di gara. Rendimento costante per il centrocampista, schierato nelle ultime due uscite da trequartista. Nelle ultime due settimane si è guadagnato la titolarità.

Stato trasferimento: prestito secco.
Presenze: 9
Reti: 0
Assist: 1

- - -

ALESSANDRO DELLAVALLE (Modena)
Il difensore è stato inserito gradualmente e ha fatto il suo esordio il 20 settembre nel successo a Mantova. Due partite da titolare e una da subentrato. È tornato in panchina nell'ultima partita prima della pausa nazionali.

Stato trasferimento: prestito secco.
Presenze: 3
Reti: 0
Assist: 0

- - -

VANJA MILINKOVIC-SAVIC (Napoli)
È solo formalmente in prestito, visto l'accordo col Napoli. Con l'anno nuovo sarà completamente un giocatore dei partenopei. Portiere di Champions, dove ha giocato sia col Manchester City che contro lo Sporting PC: in entrambe le occasioni si è meritato un 7 in pagella. Lo si è visto in campo anche in due partite di campionato

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni che scatta al primo punto conquistato dal Napoli in Serie A dal 1º febbraio 2026.
Presenze: 4
Reti: 0
Clean sheet: 0

- - -

SENAN MULLEN (Mantova)
Ingiudicabile. L'irlandese, dal suo arrivo a Mantova, non è ancora sceso in campo collezionando solo panchine.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto.
Presenze: 0
Reti: 0
Assist: 0

- - -

PIETRO PELLEGRI (Empoli)
La rottura al legamento crociato lo ha tenuto fuori 10 mesi. È tornato lo scorso 1° ottobre, giocando gli ultimi 13' contro il Monza. E prima della pausa altri 25 minuti, nel successo a Bolzano contro il Sudtirol. L'Empoli ora si ritrova un rinforzo in attacco.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto condizionato
Presenze: 2
Reti: 0
Assist: 0

- - -

DEMBA SECK (Partizan)
Al Partizan, Seck è un titolare senza se e senza ma. La fascia destra nel 4-2-3-1 è sua. Ottima la partenza in campionato dove è stato il protagonista ad agosto del successo contro l'IMT Belgrado con una doppietta e un assist. Nota negativa, la sconfitta nel derby contro lo Stella Rossa e il doppio flop europeo dove la squadra è uscita sia dall'Europa League che dalla Conference League ai preliminari.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto.
Presenze: 14
Reti: 2
Assist: 3

- - -

JONATHAN SILVA (Padova)
47 minuti complessivi giocati e una stagione partita in ritardo a causa della frattura del metatarso. Troppo poco per giudicarlo.

Stato trasferimento: prestito secco.
Presenze: 3
Reti: 0
Assist: 0

- - -

SEBASTIAN WALUKIEWICZ (Sassuolo)
Non rientra più nei piani dei granata e una buona stagione a Sassuolo potrebbe fare felici tutti. Grosso ci punta e lo ha sempre schierato titolare come terzino destro. Unica partita saltata, quella contro l'Inter per infortunio. Media voto di 5.80, in definitiva si può fare di più ma le ultime prestazioni sono state in crescita.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni.
Presenze: 7
Reti: 0
Assist: 0

