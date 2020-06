Torino e Udinese lottano ad armi pari, ma Belotti alza la cresta: granata avanti 1-0 al 45'

Andrea Belotti si carica il Torino sulle spalle. È il gol del Gallo a valere il parziale 1-0 dei granata sull’Udinese, al termine di un primo tempo vivo e vivace, nel quale la squadra di Longo avrebbe anche potuto trovare il raddoppio. Ma ringrazia anche super Sirigu per aver difeso il vantaggio.

PARTE BENE L’UDINESE. MA SEGNA IL TORO -

Avvio ficcante degli ospiti, che trovano il palo con Stryger Larsen, tra i più attivi nei primi minuti di gara. A sbloccare la partita, però, è il canto del Gallo: ripartenza torinista condotta da Edera, filtrante per Belotti e siluro mancino del capitano. Musso si oppone come può (non benissimo), il pallone s’infila proprio sul palo difeso dal portiere argentino. 1-0 Torino.

SUPER SIRIGU. MARESCA “ANNULLA” EDERA. PAURA PER LE TESTE -

Incassato lo svantaggio, l’Udinese prova a riversarsi nella metà campo avversaria. E Sirigu inizia gli straordinari su un gran tiro di Fofana da fuori. È però ancora il Torino a sfiorare il secondo gol: lo segna Edera, ma il gioco è fermo per il fischio di Maresca dovuto al testa contro testa fra Nuytinck e Samir. Nel finale, dapprima ancora Sirigu dice no da due passi a De Maio. E poi ancora uno scontro aereo: stavolta Samir centra Izzo sugli sviluppi di un corner. I due restano a terra e fanno preoccupare tutti, ma poi si rialzano e riprendono la rispettiva partita.