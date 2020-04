Torino, fissato un incontro con Raiola per parlare di Bonaventura e Izzo

vedi letture

Appena sarà possibile, il direttore sportivo del Torino Bava, si recherà a Montecarlo per incontrare di persona Mino Raiola. La discussione sarà aperta per due motivi: Giacomo Bonaventura e Armando Izzo. Per il centrocampista in scadenza col Milan, i contatti sono già stati avviati virtualmente e il giocatore ha già dato il primo assenso pur sapendo dell'interesse di Lazio e Fiorentina. Per il difensore granata invece, Cairo potrebbe anche essere disposto a lasciarlo partire, ma senza sconti sul cartellino con un'offerta molto ricca che dovrà pervenire in sede prima del via libera definitivo. A riportarlo è Tuttosport.