Torino, idea per il centrocampo del futuro: occhi su Tessmann, con Vanoli come sponsor

Il Torino, scrive oggi Tuttosport, è fra le società che sottotraccia hanno iniziato a muoversi nell'ottica del prossimo mercato estivo. Con un occhio particolare al centrocampo dove piace e non poco Tanner Tessmann.

Centrocampista americano oggi all'Olympique Lione, ex del Venezia, il dt Vagnati lo ha messo nel mirino ed il tecnico Paolo Vanoli sarebbe felicissimo di poterlo accogliere in gruppo dopo averlo già allenato con ottimi risultati in Laguna nell'anno della promozione in Serie A. La scorsa estate, ricorderete, il giocatore era finito nel mirino di diverse società di Serie A, su tutte Inter e Fiorentina, salvo poi scegliere la Francia.

Pagato 7 milioni dall'OL, in Ligue 1 non è riuscito ad imporsi come avrebbe voluto nonostante 21 presenze complessive e rumors transalpini parlano di un gradimento verso un ritorno in Italia e soprattutto un ricongiungimento con lo stesso Vanoli. Il suo eventuale acquisto andrebbe a puntellare un reparto che vedrà Casadei centrale nel progetto del futuro, con Ricci che potrebbe finire nel mirino delle big e con Linetty che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza al termine della stagione. Oltre a questi due, anche Ilic è in odore di addio dopo il mancato trasferimento a gennaio, mentre l'altro giocatore che sarà presente nel futuro del Torino è Gineitis.