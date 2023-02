Torino, Juric per la sfida di San Siro di domani ha tre soluzioni per l'attacco

Alla vigilia di Milan-Torino, Ivan Juric valuta le varie soluzioni offensive nel suo 3-4-2-1. Sei attaccanti a disposizione, c'è l'imbarazzo della scelta. Come riporta La Gazzetta dello Sport è possibile che vengano riproposti Miranchuk e Vlasic sulla trequarti con Sanabria punta centrale, tridente utilizzato nel successo granata della partita d'andata. Attenzione però a Karamoh che sta guadagnando posizioni. Il piano alternativo prevede il francese in coppia con Miranchuk alle spalle di Vlasic nel ruolo di finto 9. Occhio anche a un eventuale piano C con Seck punta, supportato da Radonjic e Vlasic.