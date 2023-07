Torino, Juric riabbraccia Tameze. Il prossimo obiettivo è chiudere per Doig

Le trattative con l’Hellas Verona continuano, tra i granata e i gialloblu sta nascendo un vero e proprio asse di mercato. Così, anche da ex, Ivan Juric continua a tenere sotto stretta osservazione la sua vecchia squadra, consapevole che ci sono tanti profili che possono fare al caso del nuovo Toro. da settimane il nome più caldo era quello di Josh Doig, invece la trattativa chiusa è un’altra. Adrien Tameze è pronto a diventare un nuovo giocatore granata, il centrocampista è atteso alle visite mediche e poi si unirà ai nuovi compagni. Il classe 1994 sta quindi per riabbracciare Juric, una sorta di mentore visto lo stretto rapporto che si è instaurato tra i due durante l’esperienza in Veneto. L’operazione si aggira intorno ai tre milioni di euro, il camerunense si trasferirà sotto la Mole a titolo definitivo. Un profilo indicato e voluto da Juric: il croato voleva un mediano con le sue caratteristiche, che magari pecca un po’ in costruzione ma che dà tanta sostanza e muscoli, e preferibilmente proprio Tameze, visto che già lo conosceva molto bene.

Da via Arcivescovado lo hanno accontentato, ma le trattative con il Verona non sono finite qui. Anzi, proseguono per quel che riguarda Doig, già individuato diverse settimane fa ma per il quale non è ancora trovata la quadra giusta. La valutazione di circa otto milioni è ritenuta eccessiva, così il presidente Cairo e il direttore tecnico Vagnati stanno provando a mettere sul piatto qualche giocatore sacrificabile: è stato proposto Verdi, si vorrebbe inserire Seck, l’ultima idea è lasciare andare Vojvoda che è in scadenza a giugno 2024. Per ora, però, nessun nome sembra scaldare particolarmente i gialloblu, quindi le trattative andranno avanti.