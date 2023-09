Torino, Juric studia il cambio modulo: Sanabria più Zapata per aumentare il numero di gol

Potrebbe cambiare assetto tattico, il Torino, ora che Ivan Juric può contare su due centravanti di livello. Ad Antonio Sanabria si è aggiunto Duvan Zapata, colpo degli ultimi giorni di mercato, e allora l'allenatore croato sta pensando di modificare il modulo della sua squadra, scegliendone uno a trazione anteriore.

Stando a quanto riferito oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport, nelle idee del tecnico c'è la tentazione di passare dal 3-4-2-1 al 3-4-1-2, con un trequartista in meno e un attaccante in più. Appena starà bene Sanabria, sarà possibile vederlo in campo insieme a Zapata: due punte per aumentare il numero di gol.