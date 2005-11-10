Torino, lesione muscolare per Ricardo Rodriguez: la nota e i tempi di recupero
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Simone Bernabei
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autore Simone Bernabei
21.10.2026 13:14Serie A
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Infortunio in casa Torino, col difensore Ricardo Rodriguez che nelle ultime ore si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare che lo terrà fuori fino alla sosta, con rientro previsto per la ripresa del campionato dopo gli impegni delle Nazionali.
"Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Ricardo Rodriguez hanno evidenziato una lesione tendinea di basso grado ai muscoli flessori della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio".
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