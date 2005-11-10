Resta da chiarire la posizione di Ricardo Rodriguez in casa Torino. Escluso dall'elenco dei convocati per la sfida contro il Napoli per una precisa volontà della società, il difensore svizzero rischia di saltare anche l'appuntamento odierno contro la Lazio, nonostante si sia allenato regolarmente per tutta la settimana. Come riferito da Tuttosport, questa mattina al Filadelfia è previsto un confronto tra Ignazio Abate e il direttore sportivo Gianluca Petrachi per prendere una decisione definitiva.

Le ragioni della linea dura del Torino

La società granata non ha gradito la scelta di Rodriguez di rispondere all'ultima convocazione della Svizzera nonostante fosse reduce da una lesione muscolare. Il difensore ha collezionato due presenze con la selezione elvetica, giocando rispettivamente 22 secondi e 18 minuti, avvicinandosi così al record di presenze in Nazionale: 150, appena due in meno del primatista Granit Xhaka. Un comportamento interpretato dalla dirigenza granata come una mancanza di rispetto nei confronti del club e dei compagni.

Rodriguez ha giocato più in Nazionale che con il Torino

Un'eventuale nuova esclusione trasformerebbe la punizione in un vero e proprio caso, soprattutto considerando l'emergenza difensiva determinata dall'infortunio di Ismajli. Arrivato da svincolato dopo la chiusura del mercato estivo, Rodriguez ha finora disputato appena 62 minuti in due presenze con la maglia granata, a fronte dei 281 minuti distribuiti nelle sei apparizioni con la Svizzera.