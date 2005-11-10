Era tornato al Torino a inizio settembre, firmando dopo essere rimasto svincolato al termine dell’avventura al Real Betis, eppure l’avventura bis di Ricardo Rodriguez con la maglia granata non sta andando come previsto. Certo, difficilmente il pubblico granata si sarebbe potuto aspettare la versione scintillante vista tra il 2020 e il 2024, ma fin qui lo svizzero ha accumulato appena poco più di un’ora di gioco divise in due presenze, l’ultima lo scorso 12 ottobre prima che un infortunio ai box lo tenesse fuori nelle ultime 4 partite prima della sosta.

Abate apre il caso Ricardo Rodriguez

Volato in Svizzera per gli impegni di Nations League contro Slovenia e Scozia (in entrambe è subentrato dalla panchina), la trasferta a Napoli sembrava il momento giusto per rivedere Rodriguez in rosa e invece Ignazio Abate lo ha lasciato sorprendentemente fuori. Intervistato in conferenza stampa nel post partita, il tecnico granata ha raccontato come il motivo dell’esclusione sia di natura tecnica ma non per sua scelta. “Su Rodríguez è una questione su cui non ho potere decisionale”, ha svelato Abate, aprendo un piccolo caso attorno allo svizzero.

A gennaio il Torino torna sul mercato?

Con gennaio che si avvicina e un mercato invernale che dista appena un mese, è lecito aspettarsi che il Torino possa andare a caccia di un nuovo difensore per rimpolpare il ventaglio di possibilità a disposizione di Abate. I granata seguono da vicino Leon Da Silva giovanissimo difensore classe 2010 di proprietà del Malmo e già nel giro della prima squadra. Paragonato a Van Dijk, sul calciatore ci sono anche Milan e Inter.