Torino, Longo: "Daremo tutto in queste ultime due. Bremer? Diventerà un top della A"

Moreno Longo, tecnico del Torino ha parlato ai microfoni di Torino Channel alla vigilia della sfida contro la Roma: "Non poter allenare nel quotidiano è di grande difficoltà, così come giocare a porte chiuse: è un handicap non poter contare sui tifosi, specialmente sulla nostra gente che è molto passionale".

10 partite in poco più di un mese: se l’aspettava così?

"Me l’aspettavo così dura, la stanchezza fisica e mentale si accumula e mantenere alta la concentrazione è stato probante. La capacità di adattamento è stata di aiuto, alla fine chi si adattava meglio ne traeva i benefici migliori"

Vi siete adattati bene.

"Abbiamo lavorato nel modo migliore, faccio i complimenti allo staff e ai ragazzi. Hanno fatto una vita fuori dal campo rispettosa dei canoni".

Siete spensierati: che partita si aspetta?

"Dobbiamo affrontare le ultime due gare nel migliore dei modi, cercando di trarne il massimo come abbiamo sempre cercato di fare".

Quali sono gli aspetti motivazionali sui quali insiste?

"Quello della professionalità, perché bisogna dare sempre il 110% e a maggior ragione con la maglia del Toro, che è da onorare ad ogni partita al di là di ogni smanceria".

Che Roma si aspetta?

"C’è chi ha tratto benefici nel post-lockdown, sono una di queste. Hanno cambiato modulo e hanno tanti giocatori da poter cambiare, sono tra i più in forma del campionato".

Tanti giocatori devono dimostrare di meritarsi il Toro.

"La Roma è una squadra in salute, ma dobbiamo creare una mentalità vincente: dobbiamo cercare di meritarci sempre questa maglia e un posto in questa società".

Che idee di formazione ha?

"Possibile qualche rotazione, anche se verificheremo dopo l’allenamento. Mi auguro di poter dare spazio a qualcuno ma mettendo in campo una squadra equilibrata e all’altezza".

Come vede Lukic?

"Domani sarà della partita, spendo parole positive per lui: ha grandi qualità sportive e umano. Ha sempre lavorato sodo, è un ragazzo che con più consapevolezza potrà far parlare ancora più di sé".

E Verdi?

"Non è da tutti assumersi responsabilità e fare autocritica, ma lui lo ha fatto. E’ un ragazzo di qualità importante, che deve sbloccarsi nell’approccio alle partite: quando gestisce bene le pressioni, può essere importante. Mi auguro che il suo percorso sia continuativo".

Bremer insostituibile: sarà ancora in campo?

"Giocherà, allenamenti permettendo. Credo tanto in lui, il Toro potrà fare affidamento perché ha grande prospettive e margini di miglioramento. Può diventare un top del campionato".