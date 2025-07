Torino-Monza, fumata nera per Colpani: sull'ex Fiorentina si inserisce la Cremonese

La Cremonese - riporta Sky Sport si aggiunge alla lista delle squadre interessate ad Andrea Colpani, centrocampista rientrato al Monza dopo l’esperienza deludente in prestito alla Fiorentina.

I grigiorossi, protagonisti di un mercato estivo molto attivo, vogliono mettere a disposizione di Davide Nicola nuovi innesti per affrontare al meglio la corsa salvezza.

Su Colpani resta vigile anche il Torino, che però al momento non ha trovato l’intesa con il Monza. I granata hanno proposto un prestito con obbligo di riscatto condizionato, formula che non convince il club brianzolo, intenzionato a cedere il giocatore solo a titolo definitivo per una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro.