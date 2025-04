Torino, nessun dubbio su Biraghi: verrà riscattato, il nuovo accordo scadrà nel 2027

La Gazzetta dello Sport di oggi parla del futuro di Cristiano Biraghi, che sarà certamente ancora colorato di granata dopo questi primi ottimi mesi di esperienza a Torino: ciò che accadrà in estate, si legge, sarà una logica e naturale conseguenza di quanto dimostrato in campo dall'esterno italiano.

Il 3 febbraio il giocatore era arrivato dalla Fiorentina con la formula del prestito. L’affare concluso dal direttore tecnico, Davide Vagnati, prevedeva l’inserimento negli accordi di un’opzione di riscatto a favore del Toro per un importo fissato a un milione. Un diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo se Biraghi giocherà un certo numero di partite. Ma il Toro non aspetterà che raggiunga il numero necessario a far scattare l’obbligatorietà del riscatto. Il club è soddisfatto, procederà con l’acquisto a titolo definitivo. Il suo contratto, spiega il quotidiano, si allungherà fino al 30 giugno 2027.

Sono sei i calciatori squalificati per una giornata dal Giudice Sportivo, che dovranno saltare la 31^ giornata del campionato di Serie A.

Calciatori espulsi

Squalifica per una giornata effettiva di gara

Fazzini Jacopo (Empoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



Calciatori non espulsi



Squalifica per una giornata effettiva di gara



Barella Nicolo (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



Guendouzi Olie Matteo Elias Kenzo (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



Gyasi Emmanuel (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



Jimenez Sanchez Alejandro (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



Saelemaekers Alexis Jesse M (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



Entrano in diffida: Sergi Roberto (Como), Kristjan Asllani (Inter), Frendrup Morten Wetche (Genoa), Idzes Jay Noah (Venezia), Lazaro Valentino (Torino), Thuram-Ulien Khephren (Juventus), Weah Timothy Tarpeh (Juventus), Piccoli Roberto (Cagliari).